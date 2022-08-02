Флот ВМС США может на треть стать безэкипажным

В ближайшие 23 года Военно-морские силы США планируют увеличить число кораблей до 523, при этом треть из них будут безэкипажными. Такая концепция развития флота содержится в плане развития флота, подготовленном командующим военно-морскими операциями ВМС США адмиралом Майком Гилдэем, сообщает Task and Purpose, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Искусственный интеллект, вездесущие датчики, беспилотные системы и высокоточное оружие большой дальности распространяются по всему миру, делая спорные пространства более прозрачными и смертоносными и изменяя то, как военно-морские силы будут сражаться в будущем", - объясняет адмирал необходимость в строительстве беспилотных судов в своем докладе.