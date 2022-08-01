Порт Одессы покинуло первое судно с украинским зерном

Первое судно с украинским зерном, сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, покинуло порт Одессы и в скором времени возьмет курс на Ливан, сообщает CNN Türk, передает Day.Az.

"Судно покинуло порт Одессы", - говорится в сообщении телеканала.

31 июля в Минобороны Турции сообщили о скором начале вывоза зерна с Украины. Военное ведомство уточнило, что технические работы, касающиеся транспортировки зерновых, завершены, и поэтому отправка первых судов запланирована на 1 августа.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.