Цены на продукты в Японии вырастут

Японцы в августе столкнутся с подорожанием 2 431 наименований продовольственных товаров. Об этом предупредили в научно-исследовательском центре Teikoku Databank, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Однако рекорд роста стоимости продуктов аналитики центра ожидают в октябре. По их прогнозам, подорожают еще 6 тыс. наименований товаров. А всего с сентября по ноябрь вырастут цены на 8 тыс. наименований.

Столько же тысяч продовольственных предметов повысились в цене за первые семь месяцев этого года (с января по июль). За весь 2022 год аналитики ожидают рост цен, примерно, на 20 тысяч товаров. В среднем цены вырастут на 14%.

Как отметили в Teikoku Databank, до лета стоимость продуктов росла из-за повышения мировых цен на зерно и топливо. Затем ситуацию усугубило падение иены, курс которой в какой-то момент опустился до 140 иен за доллар, а также рост цен на импорт.