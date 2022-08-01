https://news.day.az/world/1483675.html Пожар обрушил аварийный элеватор в Бейруте - ВИДЕО
Пожар обрушил аварийный элеватор в Бейруте - ВИДЕО
В столице Ливана Бейруте обрушилась часть руин зернохранилища, поврежденного во время взрыва двухлетней давности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, северная часть элеватора обрушилась из-за пожара.
Власти закрыли ближайшие улицы в целях безопасности.
Информация о пострадавших не поступила.
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