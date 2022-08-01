Пожар обрушил аварийный элеватор в Бейруте
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В столице Ливана Бейруте обрушилась часть руин зернохранилища, поврежденного во время взрыва двухлетней давности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, северная часть элеватора обрушилась из-за пожара.

Власти закрыли ближайшие улицы в целях безопасности.

Информация о пострадавших не поступила.