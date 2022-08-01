«Газпром» раскрыл данные о поставках газа в Китай и Европу

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья рухнул на 34,7 процента в годовом выражении, составив 75,3 миллиарда кубометров, раскрыли данные в компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках долгосрочного контракта, наоборот, взлетели на 60,9 процента за семь месяцев. В июле трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.

Снижение потребления газа в ЕС оказалось главным фактором сокращения мирового спроса на 35 миллиардов кубометров за семь месяцев, отметил в компании. При этом потребление газа в 27 странах ЕС за это же период упало на 31 миллиард кубометров.

В январе-июле "Газпром", по предварительным данным, добыл 262,4 миллиарда кубометров газа, что на 12 процентов меньше, чем в прошлом году. Спрос на внутреннем рынке за этот период снизился на два процента.