В Болгарии объявили о досрочных парламентских выборах

Президент Болгарии Румен Радев анонсировал 1 августа проведение досрочных парламентских выборов и назначил техническое правительство, которое возглавил помощник президента по вопросам социальной политики, Гылыб Донев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Досрочные выборы должны состояться 2 октября. За последние 18 месяцев это уже четвертая попытка сформировать правительство.

Премьер-министр страны Кирилл Петков, которому парламент ранее вынес вотум недоверия, покидает пост. Отставку правительства поддержали 123 депутата, против высказались 115 парламентариев. По закону, для вотума было достаточно голосов 121 парламентария. Инициаторами такого шага стали депутаты партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.

Подчеркивается, что после консультаций к предложению присоединились другие оппозиционные фракции - "Возрождение", "Есть такой народ" и "Движение за права и свободы" (ДПС).