В Китае массово отменяют японские фестивали

В нескольких городах Китая массово отменяют так называемые летние фестивали в японском стиле, связанные с аниме и мангой. Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным прессы, организаторы мероприятий, приуроченных к 50-летию нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем, сталкиваются с критикой наиболее патриотически настроенных пользователей в интернете, которые настаивают на их отмене.

Так, 17 июля власти города Нанкин отменили фестиваль из-за японских ритуальных танцев в программе.