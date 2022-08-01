Водитель затонувшей машины в реутовском парке был пьян

В Подмосковье владелец иномарки оказался в пруду городского парка, причем вместе с машиной. Почему он на скорости заехал в воду, пока не понятно.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, допросить пьяного водителя не удалось, ведь от количества выпитого гонщик практически не мог говорить и еле держался на ногах.

Делить акваторию Фабричного пруда в Руетове с отдыхающими местные водоплавающие уже привыкли, особенно в жаркий выходной день. Но такого раньше не было.

Иномарка влетела в пруд и начала погружаться под воду. Человек внутри не подавал признаков жизни, и ему на помощь бросились отдыхающие.

"Залезли, начали ему помогать. Машина залетела сюда прям, подбежали сюда тоже. Залезли и начали ему помогать", - рассказал очевидец Артак.

Четверо парней сначала попытались достучаться до водителя, потом решили оттолкнуть автомобиль к берегу. Почти получилось, но в последний момент иномарка резко ушла под воду. Пришлось идти на крайние меры.

Чтобы спасти водителя, очевидцам пришлось применить силу, так как замок двери был заблокирован. Мужчинам пришлось разбить стекло и уже через окно вытащить пострадавшего сначала наружу, а потом на берег.

Едва держась на ногах и с трудом разговаривая, пятидесятилетний мужчина, по словам очевидцев, кажется, совсем не был рад спасению. Водителя забрали врачи скорой помощи и увезли в больницу. Его иномарку из воды спустя несколько минут вытащил эвакуатор.

Полицейские сразу начали проверку. Главный вопрос, как автомобилист попал на территорию парка. Въездов здесь несколько, но все они закрыты и охраняются. По предварительным данным, он заехал в парк по широкой пешеходной тропе. Но не сразу заехал в воду, охранники говорят, что мужчина сначала долго прицеливался.

Рядом с местом инцидента находится детская площадка, несколько зон для отдыха, сцена. Жертв удалось избежать только по счастливому стечению обстоятельств. В администрации парка заявили, что пешеходную дорожку перекроют - поставят шлагбаум. Протрезвевшим водителем займутся полицейские и психологии.