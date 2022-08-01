https://news.day.az/world/1483754.html Германии отвели срок для спасения от газового кризиса
Германии отвели срок для спасения от газового кризиса
У Германии, которая сталкивается с перспективой серьезной экономии газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой. Соответствующий срок стране отводится в материале Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Времени на то, чтобы предотвратить дефицит, у ФРГ остается немного. С сокращением поставок газа из России в Европе сейчас сталкиваются многие страны, однако именно Германия подвержена наиболее серьезным рискам: отопление почти половины домов в стране обеспечивается именно за счет газа.
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