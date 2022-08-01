В Охотском море занялись спасением гренландского кита

В Охотском море началась операция по спасения гренландского кита, который запутался в рыбацких сетях. Об этом сообщило министерство туризма Хабаровского края в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Млекопитающего обнаружили неподалеку от острова Рейнеки несколько дней назад, после чего специалисты занялись его спасением. Чтобы помочь животному, власти региона сформировали спасательную группу, в которую вошли сотрудники компании-туроператора "Дальневосточные экспедиции", совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы и ИПЭЭ имени Северцова РАН и центра спасения морских млекопитающих "Дельфа".

По словам одного из участников группы, директора компании "Дальневосточные экспедиции" Бахта Мавланова, который неоднократно бывал в экспедициях по изучению китов, в настоящее время животное находится в стрессовом состоянии, не подпускает к себе катер с людьми и сразу уходит на глубину при приближении человека. В то же время специалисты заметили, что кит уже смог самостоятельно освободиться от части веревок, однако пока сеть все еще угрожает его жизни.

На данный момент в мире насчитывается не более 400 гренландских китов. В связи с этим гибель даже одной особи станет серьезным уроном для всей Охотоморской популяции, заключили в министерстве.