В Сети выяснили, почему Трамп похоронил бывшую жену в гольф-клубе

Дональда Трампа пользователи Сети обвинили в том, что он пытается уйти от налогов, используя смерть своей первой жены.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, свою бывшую супругу Ивану Трамп похоронил недалеко от входа на собственном поле для гольфа. Теперь, юридически, это место уже может считаться кладбищем. А по закону штата Нью-Джерси владельцы кладбищ освобождаются от налоговых взносов. При этом, сколько могил должно быть на земле, чтобы она считалась погостом, в законе штата не прописано.

Так, профессор социологии Брук Харрингтон изучила закон штата и написала в своем Twitter, что Трамп совершил "тройной" уход от налогов.

"Я скептически отнеслась к разговорам о том, что Трамп похоронил свою жену в этой унылой яме в своём гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, ради того, чтобы избежать налогов. Так что я проверила налоговое законодательство Нью-Джерси и, ребята... Это тройной уход от налогов. На собственность, на доход и на продажи", - сообщила профессор.

Ивана Трамп скончалась 14 июля текущего года в возрасте 73-х лет. Ее тело обнаружили в доме на Манхэттене. Судмедэксперты считают, что причиной смерти Иваны мог быть несчастный случай.