Германия может снизить потребление российского газа за счет использования биологических отходов, заявил заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн, передает Südwestrundfunk. По его словам, к примеру, газ можно производить из банановой кожуры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа [президента России Владимира] Путина <...>. В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото - остаточные отходы", - отметил Бауманн.

С точки зрения политика, газ, получаемый из органических отходов, уже обеспечивает электричеством более 200 тыс. немцев, и в перспективе это число можно увеличить вдвое, если сделать упор на вторичную переработку. Как подчеркнул Бауманн, этому может помочь появление новой должности - "мусорных сыщиков", которые получат доступ к мусорным отходам граждан в многоквартирных домах для лучшей сортировки отходов.