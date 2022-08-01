Крупный пожар в Дубае

Крупный пожар в торговом центре Dragon Mart в Дубае удалось потушить за 10 минут. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российский Телеграм-канал "Новости Дубая".



Загорелся мусор, который перекинулся на припаркованные машины и здание. Огонь потушили за 10 минут, никто не пострадал.