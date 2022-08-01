https://news.day.az/world/1483786.html Крупный пожар в Дубае - ВИДЕО
Крупный пожар в торговом центре Dragon Mart в Дубае удалось потушить за 10 минут. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российский Телеграм-канал "Новости Дубая".
Крупный пожар в Дубае - ВИДЕО
Крупный пожар в торговом центре Dragon Mart в Дубае удалось потушить за 10 минут. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российский Телеграм-канал "Новости Дубая".
Загорелся мусор, который перекинулся на припаркованные машины и здание. Огонь потушили за 10 минут, никто не пострадал.
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