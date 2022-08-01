США пригласили Китай для создания новой системы контроля за оружием

В обсуждениях на тему создания новой системы по контролю за вооружениями должен участвовать Китай. Об этом заявил президент США Джо Байден в официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома по случаю начала конференции стран-подписантов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Байден заявил, что пригласил Китай к обсуждениям из-за того, что Пекин тоже является ядерной державой и несет ответственность в рамках усилий участников ДНЯО по разработке новой системы контроля за оружием, которая должна заменить собой Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в момент окончания его действия в 2026 году.