Папа Римский оценил идею сохранения мира с помощью ядерного оружия

Папа Римский Франциск назвал аморальными обладание ядерным оружием и использование его для сохранения баланса в мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Попытка обеспечить стабильность и мир за счет ложного чувства безопасности и "баланса страха" неизбежно ведет к отравлению отношений между народами и препятствует подлинному диалогу", - заявил понтифик.