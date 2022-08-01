https://news.day.az/world/1483790.html Папа Римский оценил идею сохранения мира с помощью ядерного оружия
Папа Римский оценил идею сохранения мира с помощью ядерного оружия
Папа Римский Франциск назвал аморальными обладание ядерным оружием и использование его для сохранения баланса в мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Попытка обеспечить стабильность и мир за счет ложного чувства безопасности и "баланса страха" неизбежно ведет к отравлению отношений между народами и препятствует подлинному диалогу", - заявил понтифик.
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