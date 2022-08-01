Дефицит газа в ФРГ может привести к сбоям в производстве корма для домашних животных

Дефицит газа в Германии может привести к проблемам в производстве корма для домашних животных, которое затронет 35 млн питомцев по всей стране. Об этом сообщает в понедельник газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на открытое письмо владельцев зоомагазинов к Федеральному министерству продовольствия и сельского хозяйства Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Производство корма для домашних животных требует большого количества газа, так как продукцию обеззараживают посредством нагревания. Пресс-секретарь немецкого объединения производителей товаров для домашних животных (IVH) Детлеф Нольте рассказал, что в случае нормирования газа эта отрасль останется без топлива, так как не относится к системообразующим. Нольте отметил, что хозяева питомцев "не столкнутся с пустыми полками сразу". Запасы корма пока есть, но "их хватит лишь на определенное время".

Цены на энергоносители растут в Германии с конца прошлого года. Процесс ускорился после начала российской специальной военной операции в Украине. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в июне стоимость энергоносителей выросла на 38%.