Когда США могут применить ядерное оружие?

Соединенные Штаты применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты". "Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров", - добавил он.