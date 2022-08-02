В США одобрили новый пакет военной помощи Украине

США 1 августа одобрят новый пакет помощи Украине на $550 млн в сфере обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение белого дома, в новый пакет войдут припасы для РЗСО HIMARS и артиллерии.

В июле Штаты уже выделяли пакет военной помощи Киеву. В него вошли припасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, норвежских ЗРК NASAMS, артиллерийские снаряды и контрбатарейные радары.