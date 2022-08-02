https://news.day.az/world/1483845.html В США одобрили новый пакет военной помощи Украине
В США одобрили новый пакет военной помощи Украине
США 1 августа одобрят новый пакет помощи Украине на $550 млн в сфере обороны.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение белого дома, в новый пакет войдут припасы для РЗСО HIMARS и артиллерии.
В июле Штаты уже выделяли пакет военной помощи Киеву. В него вошли припасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, норвежских ЗРК NASAMS, артиллерийские снаряды и контрбатарейные радары.
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