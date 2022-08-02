США продали Дании неисправные самолеты F-35

Как минимум два из шести самолетов F-35, которые поставляются американской компанией Lockheed Martin, датской армии, имеют неисправности в механизме катапульты.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Датское радио.

"По меньшей мере на двух из шести самолетов F-35, закупленных вооруженными силами, были обнаружены дефекты катапультных кресел. Ошибка произошла из-за производственного дефекта поставщика Martin-Baker", - утверждается в заявлении.

Если верить Датскому радио, то за 27 истребителей F-35 королевство заплатило США 14,2 млрд крон.

Другие подробности, в том числе и когда произошла покупка, не приводятся.