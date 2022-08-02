В нескольких регионах Болгарии вводится масочный режим

Региональные санитарные службы Болгарии вводят масочный режим на фоне роста заболеваемости ковидом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Наиболее строгие меры введены в курортной Варне, где маски снова обязательны в городском транспорте и в закрытых общественных местах, в том числе в крупных магазинах. Рекомендовано носить маску и соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей.

Как свидетельствуют данные единого информационного портала Минздрава страны, представленные во вторник, в 6,5 миллионной Болгарии только за последние сутки COVID-19 заболели 2 610 человек, на более 2,2 тыс. больше чем днем раньше, положительными оказались более 25% тестов на ковид, 24 человека умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Число госпитализированных в стационары страны выросло до 1 тыс. человек, в том числе 59 - в отделения интенсивной терапии.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были отмечены 8 марта 2020 года, после чего в стране было введено чрезвычайное положение. Спустя два месяца режим ЧП был отменен, но на смену ему по решению правительства пришел режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который отменили 1 апреля 2022 года.