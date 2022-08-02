В еще одной стране подтвердили первый случай оспы обезьян

Министр здравоохранения республики Джейсон Ауса сообщил, что Боливийские специалисты подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили только что информацию из департамента Санта-Крус, нам подтвердили первый случай оспы обезьян в Многонациональном Государстве Боливия", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в Facebook.

По словам министра, 38-летний пациент чувствует себя нормально. Власти полагают, что он заразился оспой обезьян в другой стране. Ауса сообщил, что специалисты проверяют еще четыре случая с подозрением на это заболевание.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.