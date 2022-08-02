В ЕС допустили нехватку газа зимой

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не знают, хватит ли существующих запасов газа на зиму, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным", - указал он.

Боррель подчеркнул, что зима "обещает быть исключительной", так как цены на нефть опустились до уровня, зафиксированного в начале военных действий в Украине, а цены на газ более чем в четыре раза превысили февральские расценки и почти в десять раз выше прошлогодних показателей.

По мнению Борреля, Европу ожидает "настоящий шторм" и нужно быть готовыми к "возможному отключению газа" из РФ, "главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности".