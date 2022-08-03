В Германии подключили к сети резервную угольную ТЭС из-за дефицита газа

В Германии заработала первая из угольных электростанций на территории страны, которые ранее были отключены в рамках перехода на зеленую энергетику, но оставались в резерве. Об этом сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Угольная электростанция, управляемая чешским концерном EPH, находится рядом с Ганновером.

14 июля правительство Германии разрешило возобновить работу угольных электростанций из резерва, чтобы производить больше электричества в условиях недостатки газа.