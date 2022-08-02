В Германии опасаются проблем с крематориями

В Германии опасаются, что из-за снижения поставок российского газа, работа крематориев будет осложнена, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным немецкой ассоциации похоронных бюро, в стране почти три четверти из миллиона умерших кремируют, это самый высокий показатель в Европе.

Председатель кремационного консорциума Германии Свенд-Йорк Соболевски заявил, что в случае нормирования потребления газа крематории должны остаться в приоритете у властей, так как без топлива большинство крематориев не смогут работать.

В ближайшей перспективе одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может стать снижение средней температуры печей, что могло бы сэкономить от 10% до 20% газа, считают представители сферы. Также предлагается выключать одни печи, оставляя другие работать постоянно, чтобы они не остывали и не требовали больше газа для повторного нагрева. Однако не все крематории могут перейти на эту модель, отмечают источники.