США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» в Афганистане

США ликвидировали в Афганистане лидера террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, операцию провело Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В ближайшие часы американский президент Джо Байден выступит с речью и расскажет о ее итогах, отмечается в материале. Другие подробности не приводятся.