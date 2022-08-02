https://news.day.az/world/1483894.html США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» в Афганистане
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» в Афганистане
США ликвидировали в Афганистане лидера террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, операцию провело Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В ближайшие часы американский президент Джо Байден выступит с речью и расскажет о ее итогах, отмечается в материале. Другие подробности не приводятся.
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