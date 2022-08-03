В России резко сократилось производство лифтов

Производство лифтов в России сократилось на 41% в январе-июне 2022 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого, в первой половине 2019-2020 годов, в отрасли наблюдался рост на 16-18%. По мнениям экспертов, тенденция, в частности, связана с уходом с российского рынка иностранных производителей. Так, в марте американская компания Otis сообщила, что останавливает прием заказов на новые лифты и эскалаторы в России и прекращает инвестиции, а в июле продала свои заводы в Петербурге и Щербинке инвесткомпании S8 Capital. По данным Forbes, в 2021 году на долю зарубежных производителей лифтов приходился 21% российского рынка.

Сокращение объемов отечественного производства также объясняют сокращением объемов строительства в целом по стране. Весной застройщикам пришлось отложить старт ряда проектов, это вынудило их перенести и закупку лифтов.

Кроме того, снижение производства также обусловлено резким увеличением стоимости кредитов и логистическими трудностями российских компаний, поясняют источники "Ъ".

Некоторые эксперты полагают, что власти откажутся от замены лифтов, которые эксплуатировались менее 25 лет, а ресурсы направят на замену аварийного оборудования.