В Иране сообщили о запуске нескольких сотен новых центрифуг для обогащения урана

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отдала распоряжение запустить несколько сотен новых центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил в понедельник официальный представитель организации Бехруз Камальванди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня было отдано распоряжение запустить несколько сотен новых центрифуг", - сказал он в эфире государственного телевидения Ирана. Чиновник добавил, что "МАГАТЭ было проинформировано об этом".

По его словам, этот шаг выполнен в рамках реализации закона, принятого ранее Меджлисом (парламентом) Ирана. "[Центрифуги запущены] в рамках задачи по достижению обогащения урана в 190 тыс. ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг - прим. ТАСС)", - отметил он.

"Это различные устройства, включая IR-1 и продвинутые IR-6, - пояснил Камальванди. - Устройства были установлены ранее, включая 500 центрифуг IR-6. Процесс запуска займет около 15 дней, но сегодня мы начали закачку газа".

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство нарастить темпы обогащения урана. Закон в числе прочего обязал правительство выйти на уровень обогащения урана в 190 тыс. ЕРР. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.