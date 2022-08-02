Граждане Северной Кореи подделывают резюме, чтобы красть криптовалюту в зарубежных фирмах

Специалисты из Северной Кореи используют данные из резюме, размещенных на сервисе Linkedin, и притворяются выходцами из других стран, чтобы получить удаленную работу в зарубежных компаниях, занимающихся криптовалютой. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании Mandiant, которая занимается кибербезопасностью, передает Day.Az.

По данным исследователей, таким образом северокорейские граждане пытаются выкрасть дополнительные средства на нужды правительства.

Доказательства, собранные Mandiant, подтверждают обвинения, выдвинутые правительством США в мае, пишет Bloomberg. Тогда Вашингтон допустил, что IT-специалисты из Северной Кореи пытаются получить внештатную работу за границей, выдавая себя за граждан других стран. В Госдепартаменте США уверены, что таким образом Северная Корея крадет средства для финансирования государственных программ по разработке оружия.