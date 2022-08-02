Депутатов Новой Зеландии призвали не пользоваться TikTok

Члены парламента Новой Зеландии получили письма с предупреждением в отношении использования приложения TikTok на своих рабочих устройствах, в том числе телефонах, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, депутатов призвали не пользоваться соцсетью из-за опасений того, что через него правительство Китая может получить доступ к данным политиков.

Как отмечается, новозеландские власти уверены в связи владельцев TikTok с руководством Китая, поэтому настоятельно рекомендуют политикам удалить соответствующее приложение или отключить в нем возможность отслеживания их местоположения и ряд других "опасных" функций.

В Новой Зеландии не первый раз предупреждают об угрозах со стороны соцсети. Так, еще в 2020 году представители парламента страны получили схожие рекомендации по удалению TikTok. При этом для сотрудников полиции государства уже существует фактически прямой запрет на его использование на служебных устройствах.