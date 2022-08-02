Китай объявил повышенный уровень опасности

Китайская метеорологическая служба во вторник объявила повышенный (желтый) уровень опасности на территории более чем половины регионов страны в связи с экстремальной жарой. Как отмечается в распространенном заявлении, власти не рекомендуют жителям находиться на улице в самый знойный период во второй половине дня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным метеорологов, наиболее жаркая погода установилась как на юге, так и в центральных, а также восточных административно-территориальных единицах. Повышенные атмосферные температуры зафиксированы и на севере страны, в частности в городе центрального подчинения Тяньцзинь и в провинции Шэньси.

"В случае проведения работ на улице в период жаркой погоды необходимо принять повышенные меры предосторожности", - предупредила метеослужба. Согласно прогнозу, в городе Чунцин на юго-западе Китая в ближайшее время будет порядка 40 градусов по Цельсию и выше.

В КНР существуют три уровня предупреждения в связи с наступлением жары - желтый (более 35 градусов), оранжевый (выше 37 градусов) и красный (более 40 градусов). Согласно китайскому законодательству, при превышении 40-градусной отметки запрещено проведение работ на открытом воздухе.