ВОЗ сообщила о смерти в Гане ребенка, инфицированного вирусом Марбург

В Гане скончался ребенок, зараженный высококонтагиозным вирусом Марбург, подобным лихорадке Эбола. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения, передает Day.Az.

Вирус Марбург похож на вирус Эбола - патоген вызывает лихорадку, головные боли, кровотечения из носа. На текущий момент от вируса Марбург не существует ни вакцины, ни эффективного лечения. Смертность составляет от 23 до 88% в зависимости от штамма. Обычно вирус передается человеку от летучих мышей.

18 июля сообщалось, что в Гане, Африка, были подтверждены два случая заражения редким вирусом Марбург, который вызывает геморрагическую лихорадку.