Президент Болгарии официально представил техническое правительство

Президент Болгарии Румен Радев представил во вторник техническое правительство, главой которого стал советник президента по демографическим и социальным вопросам и бывший министр по социальным вопросам Гылыб Донев, в новый кабмин также вошли 20 министров, в том числе четыре в ранге вице-премьера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вы берете на себя ответственность за управление Болгарией в трудный момент - в период нарастающей инфляции и бедности, нехватки газа зимой, забуксовавшей судебной реформы и важной работы для нашей полноценной интеграции в ЕС", - заявил Радев.

Глава государства определил приоритеты в работе правительства, подчеркнув необходимость обеспечить доставки энергоносителей по разумным ценам, решить проблемы производственного кризиса, сделать решительный шаг по вступлению страны в Шенген.

"Управление страной в условиях кризиса при больших общественных ожиданиях требует компетентности, опыта, ответственности, самообладания, готовности к диалогу. Именно поэтому в качестве премьер-министра мной был выбран Гылыб Донев", - подчеркнул Радев.

"Сегодня вступает в должность сотое очередное болгарское правительство, которое, однако, не будет иметь традиционных 100 дней толерантного к себе отношения. Ожидаю от своих коллег вице-премьеров и министров 100%-й работы по организации и проведению честных выборов [в парламент], восстановлению доверия между органами власти, поиску выхода из всех кризисов, которые нам достались, снижению политического напряжения и продолжению работы по плану восстановления и устойчивости", - сказал Донев.

Члены нового технического правительства принесли присягу, обязавшись соблюдать конституцию и законы страны и во всех действиях руководствоваться интересами народа. В ближайшие часы в здании правительства и министерствах пройдут церемонии передачи власти.