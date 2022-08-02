Житель Индии не мылся 22 года, но, по собственным словам, чувствует себя прекрасно, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дхарамдев Рам не принимал ванну более 20 лет, став знаменитостью в своей деревне. 62-летний мужчина отказался от водных процедур до тех пор, пока не прекратятся насилия в отношении женщин, земельные споры и убийства животных.

"В 1975 году я работал на фабрике, женился в 1978 году и вел нормальную жизнь", - вспоминает индиец.

Кроме того, Рам уволился с работы, когда там узнали про его обет. Жена Дхарамдев умерла в 2003 году, спустя еще несколько лет скончался его сын, но даже это не заставило мужчину отказаться от своих принципов и жить так, как все. Несмотря на то, что индиец не принимает душ, соседи его не сторонятся, а уважают.

Местные жители отмечают, что Дхарамдев выглядит хорошо и не испытывает проблем со здоровьем. Сам мужчина тоже пока не собирается обращаться к врачам.