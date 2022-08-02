В Москве бензовоз опрокинулся и загорелся после ДТП

Бензовоз перевернулся и загорелся на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az.

"На МКАДе горит бензовоз. Автомобиль с 2 тоннами солярки перевернулся после ДТП. Есть угроза распространения огня из-за разлива топлива", - говорится в сообщении.

По данным канала, в аварии пострадали 3 человека. На место ДТП отправлены пожарные машины и вертолет. Движение на месте происшествия ограничено.