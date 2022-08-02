https://news.day.az/world/1484043.html В Москве бензовоз опрокинулся и загорелся после ДТП - ВИДЕО
В Москве бензовоз опрокинулся и загорелся после ДТП - ВИДЕО
Бензовоз перевернулся и загорелся на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az.
"На МКАДе горит бензовоз. Автомобиль с 2 тоннами солярки перевернулся после ДТП. Есть угроза распространения огня из-за разлива топлива", - говорится в сообщении.
По данным канала, в аварии пострадали 3 человека. На место ДТП отправлены пожарные машины и вертолет. Движение на месте происшествия ограничено.
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