В Германии может возникнуть нехватка рабочих

Германия может столкнуться с нехваткой рабочих рук из-за снижения притока мигрантов в страну. Об этом пишет польский журналист Матеуш Мадейский в статье для Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Мадейского, Германия перестала быть привлекательной для мигрантов. Журналист обратил внимание на резкое падение миграционного прироста в стране. При этом для мигрантов в ФРГ есть сотни тысяч рабочих мест.

"Однако цифры говорят сами за себя: иммигранты уже не так сильно рвутся приехать в Германию, хотя их ждут сотни тысяч вакансий. Последние действия правительства в Берлине тоже этому не способствуют", - пишет Мадейский.