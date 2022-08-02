В Сети обсуждают кадры с военной техникой у Тайваньского пролива

Пользователи социальных сетей обсуждают стягивание военной техники на пляжи провинции Фуцзянь неподалеку от Тайваня. Очевидцы также утверждают, что заметили вертолеты Народно-освободительной армии Китая над побережьем Южно-Китайского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сделанные, предположительно, в конце июля кадры появились в Сети. Их подлинность пока неизвестна. На видео заметны снятые издалека вертолеты, принадлежность которых затруднительно определить.

Также в соцсетях распространились кадры с бронетехникой, едущей по кромке воды на пляже. При этом берег заполнен отдыхающими людьми.

Куда на самом деле направлялась военная техника, доподлинно неизвестно, официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Следует отметить, что на Тайване 2 августа ожидают приезда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, со своей стороны, пообещал жесткий ответ на этот визит в том случае, если он состоится.

Напомним, КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с ныне действующими высокопоставленными чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипотношения.

Пелоси запланировала азиатское турне с посещением нескольких стран еще в августе. Она планировала посетить в том числе Тайвань. Незадолго до вылета спикера в турне состоялся разговор американского президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. Китай порекомендовал США "не играть с огнем" и предупредил о серьезном военном ответе.

В день вылета самолета со спикером палаты США Китай начал учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. В ответ американские авианосцы направились в акваторию острова и остановились в 800 километрах от него.

В китайском МИД еще раз предупредили, что Пекин применит силу, если визит Пелоси состоится. Это будет расцениваться как вмешательство во внутреннюю политику КНР, так как в конфликте Штаты активно поддерживают сторону Тайваня, регулярно поставляя туда оружие.