Медвежата попытались "повторить" картину Шишкина и попали на видео

В Якутии три медвежонка попытались повторить знаменитую картину художника Ивана Шишкина "Утро в сосновом лесу", но что-то пошло не так.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах, которые сняли местные жители, видно, что двое косолапых, судя по всему, пытались залезть на верхушку дерева и догнать того, который уже уселся выше всех. Однако тонкая береза не выдержала столь игривых животных и с треском сломалась.

К счастью, никто из медвежат не пострадал.