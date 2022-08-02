В Пакистане разбился военный вертолет

В Пакистане в провинции Белуджистан разбился военный вертолет, выполнявший миссию по оказанию помощи пострадавшим от наводнения. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, шесть человек, находившихся на борту, погибли. В их числе высокопоставленный военный - региональный командующий генерал-лейтенант Сарфраз Али.

Вертолет потерял связь с диспетчерами накануне вечером, а днем во вторник спасатели обнаружили обломки. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за плохих погодных условий.

Наводнение в Белуджистане и Раджанпуре унесло жизни 150 человек, а с июня дожди и внезапные наводнения в различных районах страны стали причиной гибели почти 500 человек. Военные и спасатели вывозят людей из затопленных районов на лодках и вертолетах.