Tom Ford хотят купить

Американская косметическая компания Estée Lauder ведет переговоры с представителями Tom Ford о покупке бренда, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az.

Tom Ford выставили на продажу в начале июля. На его приобретение претендует также ряд других покупателей. Однако в случае успешной сделки с Estée Lauder, покупка люксового бренда станет самой крупной в истории косметической компании. Эксперты оценивают сумму сделки более чем в $3 млрд.

Компании уже имеют опыт партнерства: они выпускают совместную коллекцию косметики. Начало сотрудничества дизайнера Тома Форда с американской корпорацией в 2005 году называли новой эрой в истории Estée Lauder. Именно поэтому Estée Lauder особенно заинтересована в бизнесе Tom Ford, так как потенциально может искать возможность лицензировать линии одежды.

В Estée Lauder входят такие бренды парфюмерии и косметики, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие. Сообщения о возможной покупке Tom Ford подняли акции компании.