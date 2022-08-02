Gloria Jeans может стать новым владельцем российских активов H&M

Российская компания Gloria Jeans изучает возможность покупки нераспроданной одежды, обуви и аксессуаров H&M, а также приобретения прав аренды магазинов шведского ритейлера. Об этом пишет PROfashion со ссылкой на основатель компании Gloria Jeans Владимира Мельникова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сеть магазинов одежды Gloria Jeans, по словам Мельникова, ведет переговоры с H&M. Российский ритейлер планирует приобрести права аренды на площади всех российских магазинов H&M, а также купить нераспроданные коллекции. Как отметил Владимир Мельников, в случае успешной сделки новые вещи шведского бренда отправятся на продажу, а старые коллекции "будут переданы в детские дома и больницы".

Помимо H&M российский бренд Gloria Jeans ведет переговоры с компаниями Inditex и Uniqlo.

Как заявил Мельников, Gloria Jeans "растет и уже покупает другие компании".