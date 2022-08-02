Цены на газ в Европе взлетели в ходе торгов 2 августа. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF на максимуме превышала 2260 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К моменту написания материала стоимость скорректировалась до 2240 долларов (плюс почти 4 процента к закрытию предыдущего дня).

Цены на топливо остаются на высоком уровне на фоне продолжающейся неопределенности с перспективами продолжения поставок из России. С июня "Газпром" снизил объемы прокачки, ссылаясь на технические проблемы из-за отсутствия турбины, не возвращенной из ремонта в Канаде из-за санкций.