Стоимость дизеля обновила исторический максимум в России

Биржевая цена на летнее дизельное топливо в европейской части России впервые поднялась выше 57 тысяч рублей за тонну, обновив исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прежний рекорд был поставлен 29 июля (56,769 тысячи рублей за тонну). Бензин Аи-92 вырос в цене на 2,9 процента, до 46,23 тысячи рублей за тонну. До этого он был выше отметки 46 тысяч рублей за тонну 17 марта. Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 2,9 процента, до 52,55 тысячи рублей (впервые с 25 февраля).

Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросина) упала на 0,3 процента, до 69,045 тысячи рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 9,1 процента (до 14,826 тысячи рублей за тонну), а топочный мазут - на 1,1 процента, до 18,509 тысячи рублей за тонну.