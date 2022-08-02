В Челябинске автобус врезался в гостиницу

Два человека пострадали в Челябинске в результате ДТП с участием автобуса, который врезался в здание гостиницы и легковой автомобиль. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по городу, передает Day.Az со ссылкой на 74.ru.

"В результате ДТП травмы получили двое пассажиров автомобиля Opel Mokka", - указано в сообщении.

Как отмечается, в автобусе в момент аварии не было пассажиров.

ДТП произошло в 06:59 по местному времени, водитель автобуса "Нефаз" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он наехал на стоящий автомобиль Opel Mokka, который от удара столкнулся с другим авто. Уже после этого автобус и Opel наехали на металлическое ограждение, при этом первый врезался в крыльцо гостиницы "Виктория".