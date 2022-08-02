https://news.day.az/world/1484123.html Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань - ФОТО
Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань - ФОТО
Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване, сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.
Спецборт Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань.
Напомним, что 31 июля Пелоси начала свое азиатское турне, в рамках которого были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.
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