Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване, сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Спецборт Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань.

Напомним, что 31 июля Пелоси начала свое азиатское турне, в рамках которого были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.