Визит Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит политике США
Depozit faizini öncədən al!

Визит спикера Нэнси Пелоси на Тайвань никоим образом не противоречит многолетней политике США.

Как сообщает Day.Az, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и члены делегации Конгресса выступили с этим заявлением по прибытии на Тайвань.

Это первый официальный визит на Тайвань спикера Палаты представителей США за последние 25 лет.

"Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наш визит является частью нашей более широкой поездки в Индо-Тихоокеанский регион, включая Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, и направлен на взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление", - говорится в заявлении.