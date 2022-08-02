Армия Китая проведет серию военных операций рядом с Тайванем

Восточный военный округ армии Китая анонсировал серию военных операций рядом с Тайванем, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CGTN.

По его информации, действия начнутся с вечера вторника, 2 августа. В частности, будут проведены испытание ракеты с неядерной боевой частью и стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе.

Ранее МИД КНР решительно осудил визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Было отмечено, что прибытие политика на остров нарушает принцип "одного Китая", а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике.