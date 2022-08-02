США расширили санкции против России. Об этом говорится в распространенной генеральной лицензии Министерство финансов США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Минфин США ввело санкции против фонда "Сколково", Сколковского института науки и технологий (Сколтех), технопарка "Сколково", установило срок завершения сделок с ними до 1 сентября. В документе отмечается, что "разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для постепенного сворачивания сделок <...> до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01) 1 сентября 2022 года".

Кроме связанных со "Сколково" организаций в генлицензии перечислены Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Действия документа распространяются на любые другие структуры, где перечисленным организациям принадлежит доля в 50% и выше.

Также, по информации ведомства, США добавили в список санкций по РФ 13 физических лиц, в числе которых глава "ФосАгро" Гурьев, бывшая спортсменка Алина Кабаева, и более 30 юридических лиц, а также два судна.