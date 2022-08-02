Первый сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Стамбул

Первый сухогруз с украинской кукурузой во вторник вечером прибыл к Стамбулу.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице в Twitter Министерства национальной обороны Турции.

"Загруженный кукурузой сухогруз RAZONI, который вышел вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте", - говорится в сообщении.