https://news.day.az/world/1484143.html Первый сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Стамбул
Первый сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Стамбул
Первый сухогруз с украинской кукурузой во вторник вечером прибыл к Стамбулу.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице в Twitter Министерства национальной обороны Турции.
"Загруженный кукурузой сухогруз RAZONI, который вышел вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте", - говорится в сообщении.
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