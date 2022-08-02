В Германии подвергли критике сроки визита Пелоси на Тайвань

Германские политики подвергли критике сроки визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Так, как заявил во вторник изданию Der Spiegel бывший председатель комитета Бундестага по внешней политике, эксперт в области внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген, сейчас не самый подходящий момент для визита Пелоси на Тайвань.

Рёттген утверждал, что "угрожающие жесты Китая совершенно неприемлемы, а неоднократные открытые заявления китайского руководства о том, что оно в случае необходимости применит военную силу для "воссоединения" с Тайванем, следует решительно осудить". "Тем не менее сейчас не подходящее время для визита Пелоси на Тайвань", - отметил политик. Сейчас, по его словам, в мире более чем достаточно напряженности из-за нынешних событий на Украине. "В этой ситуации визит Пелоси имеет чисто символическое значение, что в свою очередь вызовет у Китая неизбежную провокацию", - констатировал Рёттген.

Резко отреагировал на заявления Пекина и генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай. Угроза военных последствий как реакция на поездку делегации и, следовательно, на "изначальный характер дипломатического обмена", по его мнению, "предосудительна и неприемлема". Возобновление "игры мускулами" со стороны Пекина подчеркивает необходимость того, чтобы демократии во всем мире объединились, считает генсек СвДП. В стратегическом противостоянии с Китаем Запад должен быть единым и отстаивать свои ценности, резюмирует Джир-Сарай.

Осторожная критика действий Пелоси исходила и от депутата от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида. "Вопрос о том, были ли сроки поездки Пелоси выбраны разумно, полностью оправдан. Однако надо видеть угрожающие жесты со стороны Пекина на фоне внутренней и экономической ситуации в Китае", - заявил он изданию. При этом, как указывает издание, представитель СДПГ искал возможные объяснения подобной позиции Пекина.

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, по словам Шмида, находится под огромным давлением, осенью состоится важный съезд партии, на котором он намерен обеспечить себе третий срок. В то же время китайская экономика, как полагает политик, больше не работает. "Все больше и больше китайцев ощущают последствия экономического спада. В этом смысле председатель Си [Цзиньпин] должен продемонстрировать внутреннюю силу", - подытожил Шмид, добавив, что председатель КНР "вряд ли заинтересован в горячем конфликте в данный момент, потому что исход такого конфликта будет весьма неопределенным, а экономическая ситуация еще больше ухудшится".

О визите Пелоси на Тайвань

Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры. Вашингтон полагает, что Пекин может в свете потенциальной поездки предпринять шаги, которые приведут к кризису, в том числе запустить ракеты или провести военные учения.