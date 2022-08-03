https://news.day.az/world/1484151.html Трамп раскритиковал Пелоси
Трамп раскритиковал Пелоси
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань ничем хорошим не закончится. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте", - считает экс-глава Белого дома.
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