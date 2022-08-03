Трамп раскритиковал Пелоси

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань ничем хорошим не закончится. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте", - считает экс-глава Белого дома.